Hoe reclame ons beïnvloedt: met plezier, geld, lekker eten en veiligheid

Hoe laten wij ons verleiden?

,,In ons boek leggen we drie basisbehoeften uit. Er zijn systeem-behoeften: dat zijn de meest basale, minst beheersbare driften. Bijvoorbeeld een vlucht-of-vecht-reactie als we iets heftigs zien. Daarnaast hebben we ook allemaal een sociale behoefte. We willen aardig zijn en worden gerespecteerd. En we hebben persoonlijke behoeften. Streven naar plezier, geld, lekker eten, veiligheid. Door op deze behoeften in te spelen weet reclame ons te beïnvloeden. Eigenlijk zonder dat we het doorhebben.’’



Waarom seks, humor en het beloofde land?

,,Seks wordt veel gebruikt in de reclame. Al in 2003 bevatte de helft van alle reclame-uitingen een seksuele toespeling. Seksuele beelden trekken de aandacht, dat is een feit. Ook humor wordt veel gebruikt. Ongeveer een derde van alle advertenties is grappig bedoeld, vaak met als doel een merk een positieve lading te geven. Het beloofde land - ‘koop dit en al je dromen komen uit’ - wordt veel toegepast omdat mensen er gevoelig voor zijn, al zijn de beloftes vaak onrealistisch. Axe is een typisch voorbeeld van een merk dat het beloofde land goed toepast. ‘Gebruik Axe en alle vrouwen stormen op je af.’