Landelijke pinstoring leidt tot betalingsproblemen in winkels: ‘Sta je dan bij Ikea om een kast af te rekenen’

,,Er lijkt iets aan de hand te zijn, maar wat er precies speelt weten we nog niet. We zijn er mee bezig”, laat een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland weten. De vereniging en alle bedrijven die zich met pinbetalingen bezighouden geven storingsmeldingen aan elkaar door zodra er zich problemen voordoen.

Meldingen stromen binnen

Op sociale media stromen de meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen pinnen in de winkel of supermarkt. Het opnemen van contant geld bij Geldmaat-automaten zou ook stroef verlopen, blijkt uit de klachten.

In supermarkten wordt reeds omgeroepen dat pinnen niet meer mogelijk is. Ook in andere winkels is geld opnemen niet langer mogelijk. ‘Sta je dan bij Ikea om een complete kast af te rekenen na tig stellingen te hebben doorkruist. En ja hoor: pinstoring’, schrijft iemand op X, voorheen Twitter. In de tussentijd kunnen klanten in de winkels nog wel contant afrekenen.