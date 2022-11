Landen bereiken slotakkoord op klimaattop: 'Historische doorbraak’

Voor veel mensenrechtenorganisaties is dit fonds een historisch moment in de geschiedenis van klimaattoppen. Beleidsadviseur Nils Mollema van ActionAid zegt dat het ‘werkelijk schokkend’ is dat het fonds om kwetsbare mensen te helpen zo lang op zich liet wachten. ,,Dit is een cruciaal startpunt.”



,,In een historische doorbraak zijn rijke landen eindelijk overeengekomen om een ​​fonds op te richten om kwetsbare landen te helpen, die aan het wankelen zijn door verwoestende klimaatschade’’, zo reageerde Ani Dasgupta, de voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI). ,,Dit verlies- en schadefonds zal een reddingsboei zijn voor arme gezinnen van wie de huizen zijn verruïneerd, boeren van wie de velden zijn verwoest en eilandbewoners die uit hun voorouderlijke huizen zijn verdreven. Deze positieve uitkomst van COP27 is een belangrijke stap in de richting van herstel van het vertrouwen met kwetsbare landen.’’