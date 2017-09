Lange, slanke mensen met een leuk koppie krijgen leuker salaris

De cijfers zijn alvast lelijk. Als je langer bent, gaat je salaris mee omhoog. Elke extra 2,5 centimeter in lengte wordt beloond met 1,8 tot 2,2 procent meer loon, suggereert onderzoek in Engeland en Amerika. Amerikaanse blanke vrouwen die zo'n dertig kilo aankomen, moeten het daarentegen met 9 procent minder loon doen. Lange, slanke mensen met een leuk koppie, daar hoort een leuker salaris bij. Zo kan een mooi mens een vijf procent hoger uurloon krijgen dan de trol aan het belendende bureau. Werkgevers zijn dol op mooie mensen. Soms vanwege het vooroordeel dat ze productiever zijn dan grijze muizen. Soms omdat de manager liever knapperds om zich heen heeft. En soms omdat het beroep (verkoper) het zou vereisen.

Leukerdjes

Botoxen

Dat willen we allemaal. Kunnen we ons naar een hogere loonschaal botoxen? Cijfers laten een gestage groei van de schoonheidsindustrie zien. We doen ons best met botox en fillers. Maar ook de markt voor plastische chirurgie groeit. Bovenaan staat de oogcorrectie. Neuscorrecties zijn ook populair. Groeihormonen worden al aangeraden als de kleine laag scoort op de groeicurve. En dan geven we nog miljoenen uit aan cosmetica en kleding.