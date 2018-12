Leer je kind: geld komt niet gratis uit een pinautomaat

Solliance in Eindhoven leidt Europees project voor zonnecel­len in de weg

16:40 EINDHOVEN - Zonnecellen in wegen, fietspaden, vangrails en geluidschermen. In het nieuwe Europese project Rolling Solar gaan de deelnemers, aangestuurde door Solliance in Eindhoven, ook proeven doen met flexibele zonnecellen.