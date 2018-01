Lekkerland uit Son zorgt voor gegrilde kip en goede koffie

SON - Het tankstation wordt meer een restaurant en supermarkt. Ook in het fitnesscentrum zijn een vers broodje en sapje gewenst. Leverancier Lekkerland Nederland in Son volgt de consument.

Een chef-kok is binnengehaald, voor advies en inspiratie. Specialisten uit de wereld van restaurants, supermarkten en hotels ook. Lekkerland Nederland is aan het veranderen. De groothandel en logistiek dienstverlener met een hoofdkantoor en distributiecentrum in Son speelt in op nieuw consumentengedrag.

Als leverancier van oudsher van voedingsmiddelen en tabak aan tankstations kijkt het nadrukkelijk naar de bewegingen van de klant. ,,Wat wil de consument waar eten of drinken? Aan welke diensten heeft die behoefte? Hoe richt je het tankstation in? Daarover adviseren we", vertelt Freek van Beek van Lekkerland Nederland, dat onderdeel is van het in zes landen actieve Duitse concern Lekkerland AG. In Son werken zo'n 350 van de bijna 900 medewerkers van Lekkerland Nederland.

Van Beek ontvangt samen met mede-directielid Hans Oberg in de proefkeuken van de Lekkerland Academy in Son. Medewerkers van tankstations die gaan transformeren, volgen er een opleiding. Want wie gegrilde kip of een cappuccino gaat aanbieden, moet leren hoe die te bereiden. ,,De verandering in het assortiment maakt dat het personeel op het gebied van voedselbereiding maar ook gastvrijheid moet worden getraind."

Hans Oberg (links) en Freek van Beek in de proefkeuken van de Lekkerland Academy in Son.

Lekkerland levert de opleidingen als onderdeel van zijn vernieuwde aanbod van verse producten of voor de koffiehoek. Koffiemachines levert het ook, tot en met apparaten voor barista's. Lekkerland helpt de tankstations ook met analyse van de kassadata, management van het assortiment en promotie.

De verschuiving naar meer vraag naar verse producten tekent zich duidelijk af. ,,Verse producten en goede koffie zijn het snelst groeiend", weet Oberg. Maar of vooral gegrilde kip of gehaktballen moeten worden geserveerd, kan per plek verschillen. Ook de mate waarin het tankstation meer restaurant moet zijn, is afhankelijk van de locatie. De meerderheid van bezoekers van een tankstation langs de snelweg komt niet voor brandstof, weten ze bij Lekkerland. In een woonwijk is dat weer anders. In Katwijk wordt dat uitgetest. Daar is een tankstation van zo'n honderd vierkante meter onder de naam Eet & Gerei van een sterk vernieuwd assortiment en dito inrichting voorzien. Met een menukaart die in de ochtend andere aanbiedingen aanprijst dan in de middag. Met minder schapruimte maar ook een deels losse, ogenschijnlijk ongeorganiseerde presentatie van zoetwaren en dranken. ,,Als je bijvoorbeeld voor een kinderfeestje wat zoekt, kun je daar rustig rondkijken. Iemand die snel chocola wil pakken, vindt dat op een herkenbaar schap."

De gegrilde kip doet het fantastisch in de Katwijkse woonwijk, melden Van Beek en Oberg. De proef met een hightech kluisje voor spullen voor de stomerij - te betalen met een app op de telefoon - was geen succes. ,,Dat komt in ieder geval voor Katwijk te vroeg", is de les.

In Katwijk beproeft Lekkerland het tankstation van de toekomst met een sterk vernieuwd assortiment, andere inrichting en een per dagdeel wisselende menukaart.

Investering

Lekkerland experimenteert om zijn advies aan klanten met feiten te onderbouwen. ,,Dat is nodig. Een nieuwe inrichting van het tankstation vergt een flinke investering." De tankstations vormen voor Lekkerland nog altijd een belangrijke markt. De groothandelstak belevert 60 procent van de stations in Nederland. Een tweede activiteit is logistieke dienstverlening. In Son staat een van de drie Nederlandse distributiecentra van het bedrijf. Lekkerland vervoert producten voor bijvoorbeeld Hema, Bakker Bart, NS en Jamin.

Groei zoekt het met vooral versproducten in een uitdijend domein dat grenst aan de tankstations. Broodjeszaken, bioscopen, fitnesscentra en ook de eerste sportverenigingen zitten in de klantenportefeuille. ,,Een broodjeszaak wil ook goede koffie serveren. Naar een fitnesscentrum ga je niet meer alleen om te sporten, maar wil je ook wat eten en drinken. Gezonde voeding en een gezonde manier van leven gaan samen", schetst Van Beek.

Het is een ontwikkeling die zal doorzetten en waarin Lekkerland wil meebewegen. Sigaretten worden volgens Oberg nog amper minder verkocht, maar Europese wetgeving zal er wel toe leiden dat de pakjes uit het zicht verdwijnen. De trend naar minder suikerhoudende producten is al zichtbaar. En goed eten en drinken willen we op ook steeds meer andere plekken. Oberg: ,,Op het busstation bijvoorbeeld, en straks ook in de bus."