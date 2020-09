‘Leningen houden ziek voedselsysteem met dierenleed in stand’

Wakker Dier wil nationaal plan: 110 miljoen dieren kampten dit jaar al met hitte­stress

30 juli In 2020 hadden volgens schattingen van Wakker Dier tot nu toe 110 miljoen dieren last van hittestress. De dierenwelzijnsorganisatie baseert die schatting op basis van het aantal dagen waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen. ,,De cijfers tonen de immense omvang van het leed. Een Nationaal Hitteplan voor deze dieren is bittere noodzaak’’, aldus Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.