Let's go Shoes zet winkel Bovendeert in Veldhoven voort, inventaris andere winkels geveild

VELDHOVEN - Let's go Shoes zet de schoenenwinkel van Bovendeert aan de Pleintjes in Veldhoven voort. Eerder maakten winkels van de failliete keten in onder meer Eindhoven en Valkenswaard al een doorstart onder de vlag van Nelson.

Let's go Shoes verwacht medio maart zijn winkel in Veldhoven te openen, zegt mede-eigenaar Koen van der Pluijm. De nieuwe eigenaar heeft de intentie om de drie medewerkers van de winkel over te nemen.

Let's go Shoes heeft al winkels in Oosterhout, Zwijndrecht, Etten-Leur en Breda. ,,Dit is een mooie kans om een bestaande winkel met potentie over te nemen", stelt Van der Pluijm. Let's go Shoes richt zich op modeschoenen voor dames, heren en kinderen. Het voert collecties van onder meer Birkenstock, Ecco, Gaastra, Lacoste en Sketchers.

Bovendeert ging in december failliet. De keten exploiteerde vijftien winkels, vooral in Zuid-Nederland. Nelson nam in december vier winkels over.