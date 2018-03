Leuk die deeleconomie, maar wie betaalt bij schade?

Airbnb is een online marktplaats waar mensen van over de hele wereld een woning kunnen huren of verhuren. Via het deelplatform bieden Nederlandse verhuurders ruim 30.000 appartementen en kamers aan, waarvan de meeste in Amsterdam.



De gemiddelde Airbnb-verhuurder verdient daarmee zo’n 3.000 euro per jaar. Dat is een aardig extra zakcentje. Maar wat blijft daarvan over als een gast je inboedel vernielt en je de schade moet herstellen? ,,Verzekeraars beschouwen het verhuren via een website als commerciële activiteit’’, zegt juriste Anneke van Kesteren van het Juridisch Loket. ,,Daarom zullen die de geleden schade niet vergoeden.’’



Dat betekent dat je het zelf met de huurder moet oplossen. Van Kesteren: ,,Maar als die uit Engeland of waar dan ook vandaan komt, zie dan je recht maar eens te halen.’’ Airbnb biedt daarom een ‘Verhuurders Garantie’. Die dekt materiële schade en diefstal door de huurder, met uitzondering van zeldzame kunst en sieraden. Let wel op: als verhuurder moet je de aanvraag voor vergoeding binnen twee weken nadat de gasten zijn vertrokken indienen.



Natuurlijk kan ook de gast schade lijden, bijvoorbeeld door van de smalle trap te kukelen. Ben je als verhuurder in zo’n geval aansprakelijk? ,,Nee’’, zegt Van Kesteren. ,,Tenzij de leuning bij de trap loszat en je de huurder hier niet voor hebt gewaarschuwd.’’ Een letselschadeclaim brengt hoge kosten met zich mee. De voorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen zijn vaak onduidelijk over dekking bij tijdelijke verhuur. Het kan dus zo zijn dat de verzekeraar de schadepost niet hoeft uit te betalen.



Problemen ontstaan ook als je een (sociale) huurwoning onderverhuurt via Airbnb. Zo stond Van Kesteren zelf een verhuurder bij die door het doorverhuren van haar woning op straat kwam te staan. ,,Woningbouwverenigingen zoeken onder meer op Airbnb en Facebook naar huizen of appartementen die worden doorverhuurd. Als ze kunnen vaststellen dat het niet bij één keer verhuren is gebleven, dan kan de bewoner uit zijn huis worden gezet’’, aldus Van Kesteren.