Levenslessen van een dakloze directeur op een bankje in het park

Oplopend personeels­te­kort bezorgt Duitse bedrijven hoofdbre­kens

In Duitsland zijn de klanten allang terug, alleen is het personeel, net als in Nederland, er niet om ze te bedienen. Hotels, restaurants en de luchthavens komen duizenden handjes tekort. Het gevolg: complete chaos, sluiting en een reële bedreiging van de economische groei.

7 juli