Leveranciers brengen DAF-motoren terug in de scheepvaart

'Marine powered by DAF’ is de kreet waarmee Euro 6-dieselmotoren voor binnenvaartschepen worden geïntroduceerd. Leveranciers zijn NPS Diesel uit Ravenstein en Vink Diesel uit Sliedrecht.

Nieuwe emissienormen

Ze hebben de vrachtwagenmotoren aangepast voor de aandrijving van schepen. De Paccar MX 11 liter en MX 13 liter motoren voldoen als eerste in Europa aan nieuwe emissienormen voor binnenvaartmotoren, stellen de leveranciers. Vorige maand verkregen ze van TNO de benodigde certificering.

In het verdere verleden had DAF eigen marinemotoren. Nu treedt het op als leverancier van truckmotoren die door NPS en Vink op de markt worden gebracht voor toepassing in de binnenvaart. Onder meer het koelsysteem van de motor wordt daarvoor aangepast.

Minder stikstof en roet

De motoren voldoen volgens de leveranciers ‘meer dan ruimschoots’ aan de verscherpte emissienorm Stage V. ,,Tot 98 procent minder stikstofoxiden, 99 procent minder roet en een brandstofgebruik dat gegarandeerd 16 procent lager is dan dat van de voorgaande generatie scheepsdiesels", zegt Stenn Hertgers van NPS Diesel.

De leveranciers zijn al langer distributeur van DAF voor kleine aantallen motoren die worden verkocht voor toepassing in de industrie en in landbouwmachines. NPS en Vink werken sinds 2016 samen om de Euro 6-technologie toegankelijk te maken voor de scheepvaart. De Europese Commissie gaf in dat jaar groen licht voor toelating van dieselmotoren uit andere branches voor de scheepvaart. ,,Lange tijd bleven de ontwikkelingen bij de motorfabrikanten voor schepen uit. Geen enkele leverancier bleek in staat een scheepsmotor te leveren die aan de nieuwe eis voldeed", verklaart Hertgers.

Op basis van een proefproject van Vink Diesel met twee aangepaste motoren op een werkschip in Werkendam kwamen de twee leveranciers in gesprek met instanties voor de certificering. Van de Europese Commissie kregen de initiatiefnemers het predikaat ‘Innovation Pusher’ toegekend voor hun inspanningen.

Klanten in West-Europa