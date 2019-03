Levering aan China van hightech metaalprinter van Eindhovens bedrijf

EINDHOVEN - Additive Industries heeft een 3D metaalprinter verkocht aan een bedrijf in China. Het was één van de nieuwtjes tijdens de Additive World Conference met 150 gasten gisteren en eergisteren op de High Tech Campus in Eindhoven.

Topman Daan Kersten van Additive Industries zegt niet bang te zijn dat de Chinezen de in de regio Eindhoven ontwikkelde volautomatische 3D metaalprinter van zijn bedrijf namaken. „We kunnen ons niet door die angst laten leiden, daarvoor is de Chinese markt te belangrijk. Bovendien hebben we vertrouwen in onze klant, dat is het Marine Equipment Technology Institute van de universiteit in Jiangsu. Ook krijgen we garanties van de Chinese overheid.”

Metaalprinters voor serieproductie

Tijdens de conferentie werd volgens Kersten meer dan andere jaren ingezoomd op gebruik van metaalprinters in de serieproductie. „Onderwerpen kwamen aan de orde zoals certificering, kwaliteitsnormen en controles. Met bedrijven als Stryker met het hoofdkantoor in Amsterdam, dat steeds vaker metaalprinters gebruikt voor het maken van kunstheupen en -knieën en dergelijke. Of GKN Aerospace, dat laat zien welke onderdelen beter met een metaalprinter dan met een verspanende machine kunnen worden gemaakt.”

Volledig scherm Daan Kersten van Additive Industries bij een van zijn machines. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Onderdeel van de jaarlijkse conferentie is een ontwerpwedstrijd voor de 3D metaalprinter. Een deegsnijder en een verbindingsstang voor een Alfa Romeo 75 waren de onderdelen die wonnen. Ze zijn niet alleen snel en automatisch met een metaalprinter te maken, maar ook presteren ze beter dankzij het speciale ontwerp. Dat komt erop neer dat alleen metaal wordt gedeponeerd waar deze een functie heeft. Het onderdeel voldoet aan dezelfde eisen aan sterkte en duurzaamheid, maar is veel lichter, kan uit één stuk worden gemaakt en bevat meteen ingebouwde kanaaltjes voor koelvloeistoffen en dergelijke.

Voordelen bij deegsnijder

Vooral bij de deegsnijder van Jaap Bulsink van K3D zijn er vele voordelen volgens de jury, onder voorzitterschap van Steven van de Staak van 3D printerfabrikant Ultimaker. K3D is een dochter van Kaak bakkerijmachines in Terborg, dat al twee machines van Additive Industries heeft staan. Door het lagere gewicht van dit specialistische mes kan de robot het makkelijker en sneller hanteren. Het resultaat is dat in een productielijn niet acht maar zes robots moeten staan.