Levering DAF's aan Iran kost Paccar 1,5 miljoen euro

Met de levering van de vrachtwagens zijn Amerikaanse sanctiemaatregelen tegen Iran overtreden. Een afdeling van de Amerikaanse overheid die toezicht houdt op het sanctieprogramma heeft over de boete voor Paccar gepubliceerd.

De DAF-trucks zijn tussen oktober 2013 en februari 2015 geleverd. In die jaren gold voor Amerikaanse bedrijven een handelsverbod met Iran. De vrachtwagens werden geleverd aan Europese klanten. DAF wist of had moeten weten dat de voertuigen uiteindelijk waren bedoeld voor kopers in Iran, stellen de toezichthouders.

Het ging om 51 trucks die werden geleverd via een dealer van DAF in Hamburg. DAF's verkoopvestiging in Duitsland weigerde de order aanvankelijk omdat duidelijk was dat de auto's niet zoals gemeld voor een Russische klant maar voor een Iranees bedrijf waren bestemd. Een vergelijkbare order op dezelfde dag werd echter wel gehonoreerd.

In geval van twee andere trucks was de verkoper DAF Trucks Frankfurt, die de auto's aan een Nederlandse handelaar leverde die ze doorverkocht aan kopers in Iran.

De derde gewraakte transactie betrof tien trucks die werden verkocht door een DAF-dealer in Sofia. Ook deze wagens kwamen in Iran terecht. Onderzoek van DAF wees uit dat de betrokken verkoopmanager signalen daarover negeerde, zo staat in een document over de zaak van de Office of Foreign Assets Control (OFAC).

De transactiewaarde van de 63 trucks was 5,4 miljoen dollar. Voor de overtredingen stond een boete van 2,7 miljoen dollar. Dat bedrag is verlaagd vanwege de medewerking van Paccar aan het onderzoek en de interne maatregelen die zijn genomen. DAF heeft na onderzoek de betrokken medewerkers ontslagen. Ook heeft DAF de Amerikaanse sanctieregelgeving onder de aandacht gebracht van medewerkers en dealers en de interne controle daarop aangescherpt.