Lidl stopt met import groente en fruit per vliegtuig

Verstrek­ken paspoort­stic­kers voor werkende Oekraïense vluchtelin­gen gaat moeizaam: baan komt op het spel te staan

EINDHOVEN/DEURNE - Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk zijn, dreigen in problemen te komen omdat ze geen sticker in hun paspoort hebben. Uitzendbureau Interkosmos in Deurne probeerde dagenlang om afspraken te maken voor tientallen werknemers.

27 oktober