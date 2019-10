Lightyear Helmond: auto in windtunnel de meest aerodynamische

Het belang om het energieverbruik van de Lightyear One laag te houden is groot. Het bedrijf wil zijn auto immers zoveel mogelijk laten rijden op de energie die met de zonnepanelen op het dak is opgewerkt. De ingenieurs van het bedrijf hebben in een windtunnel een luchtweerstandscoëfficiënt van onder de 0.20 gemeten en dat is volgens hen een nieuw wereldrecord. Het exacte getal zal publiekelijk bekend gemaakt worden nadat de auto volledig is doorontwikkeld. Gebaseerd op deze resultaten, zal Lightyear One de meest aerodynamische productieauto op de markt worden.

Ultra energie-efficiënt

Lightyear zegt dat de testen hebben uitgewezen dat het gelukt is om een ultra energie-efficiënte auto te ontwerpen. Een lage luchtweerstandscoëfficiënt is cruciaal om een laag energieverbruik te realiseren. De Lightyear One is ontworpen is om vijf personen te vervoeren en net zoveel bagage mee te nemen als in een SUV. Om dit te realiseren is het volgens Lex Hoefsloot, topman van Lightyear, belangrijk om los van bestaande ideeën te ontwerpen. “Het is enkel en alleen mogelijk omdat we de auto zoals we hem kennen compleet herontwerpen. We focussen hierbij op de twee belangrijkste aspecten voor elektrische autos: een hoge actieradius en snelle oplaadtijden. Als je die twee als uitgangspunt neemt komt je bij Lightyear uit”.