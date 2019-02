Lightyear in Helmond en Punch Powertrain winnen Automotive Innovation Award

‘Kind wil voelen, ruiken en proeven in een speelgoed­win­kel’

21:13 Donkere wolken hangen boven speelgoedketen Intertoys. De kans is groot dat honderden filialen de deuren moeten sluiten nu de omzet de afgelopen tien jaar is gehalveerd. Toch hoeft het volgens speelgoeddeskundige Marianne de Valck niet helemaal einde verhaal te zijn. ,,Zorg dat kinderen kunnen voelen, ruiken en proeven in de winkel. En geef ouders vakkundig advies, dan komen ze terug.’’