Lightyear uit Helmond kiest voor uitbesteden productie, mogelijk ook van Lightyear One

Lightyear stelt dat voor uitbesteding van productie is gekozen om zijn ambities sneller te kunnen realiseren. Het Helmondse bedrijf gaat zich concentreren op de ontwikkeling van de technologie.

Voor het eerste model Lightyear One - waarvan er 100 zijn besteld met een prijskaartje van 150.000 euro - is ook nog maar de vraag of die wel in Helmond wordt gebouwd. De productiehal op de Automotive Campus is geschikt voor de bouw van prototypes en ‘kleine volumes’, zegt directeur Lex Hoefsloot. Voor de productie van grotere aantallen zal een uitbreiding in Helmond noodzakelijk zijn.

Verkoopprijs verlaagd tot 50.000 euro

Of die er komt, hangt af van de afspraken met de toekomstige partner voor de productie van het tweede model, waarmee Lightyear de massamarkt wil bereiken. Het bedrijf denkt daarbij aan een productie van meer dan 100.000 auto’s per jaar. Daarmee zou de verwachte verkoopprijs van het toekomstige model kunnen worden verlaagd tot 50.000 euro.

Als de productiepartner in het begin ook de ‘lagere volumes’ wil produceren, dan zal die volgens Hoefsloot ook de Lightyear One voor zijn rekening gaan nemen. ,,We zijn niet getrouwd met het idee dat we de productie in eigen huis zouden doen.”

‘Exclusieve serie’

Het plan is om van de Lightyear One een ‘exclusieve serie’ van 946 auto’s uit te brengen. Dat aantal is symbolisch gekozen als ‘de fractie van een lichtjaar’.

Waar de grootschalige productie van de ‘Lightyear Two’ zal plaatsvinden, staat nog niet vast. Hoefsloot zegt dat met meerdere partijen wordt gesproken. ,,Het kan nog alle kanten op.”

VDL Nedcar - dat op zoek is naar een tweede opdrachtgever naast BMW - wil niet zeggen of met Lightyear wordt gesproken over een mogelijke opdracht. ,,Wij doen geen uitspraken over potentiële nieuwe klanten”, aldus een woordvoerder van VDL.

Start productie opgeschoven

Lightyear presenteerde de Lightyear One in juni vorig jaar. De verwachte start van de productie is in de afgelopen jaren steeds opgeschoven. Het bedrijf stelt nu dat aan een nieuw prototype wordt gewerkt dat in november van dit jaar gereed zou moeten zijn. ,,Lightyear blijft zich inzetten voor productie in 2021", zo laat het weten.

Gaandeweg wil het bedrijf zijn eerste model doorontwikkelen tot een meer betaalbare versie. Rond 2023 verwacht het klaar te zijn voor massaproductie van meer dan 100.000 auto’s per jaar.