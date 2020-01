Lightyear uit Helmond kiest voor uitbesteden productie tweede model zonne-auto

Lightyear stelt dat voor uitbesteding van productie is gekozen om zijn ambities sneller te kunnen realiseren. Het Helmondse bedrijf gaat zich concentreren op de ontwikkeling van de technologie.

Prijs verlaagd naar 50.000 euro

Voor het eerste model Lightyear One - waarvan er 100 zijn besteld met een prijskaartje van 150.000 euro - wordt een productielijn voor de fabriek op de Automotive Campus in Helmond opgezet. Om een auto op zonne-energie voor de massamarkt bereikbaar te maken, zal op grote schaal moeten worden geproduceerd. Lightyear denkt daarbij aan een productie van meer dan 100.000 auto's per jaar. Daarmee zou de verwachte verkoopprijs van het toekomstige model kunnen worden verlaagd tot 50.000 euro.

Waar de grootschalige productie plaatsvindt, is nog niet bekend. Lightyear meldt alleen nog dat daarvoor ‘strategische partnerschappen’ worden aangegaan. VDL Nedcar - dat op zoek is naar een tweede opdrachtgever naast BMW - wil niet zeggen of met Lightyear wordt gesproken over een mogelijke opdracht. ,,Wij doen geen uitspraken over potentiële nieuwe klanten”, aldus een woordvoerder van VDL.

Serieproductie duur en complex

Tot nu liet Lightyear de indruk bestaan dat het zijn auto's in Helmond zou produceren. Eind 2018 opende het een eerste productiehal van 3.000 vierkante meter. Deskundigen gaven eerder wel te kennen dat het zelf verzorgen van de serieproductie een complexe en dure opgave is. Voor een productie van 100.000 auto's per jaar zou een vergelijkbare capaciteit nodig zijn als VDL Nedcar die heeft in Born als daar met één ploeg in een dagdienst wordt geproduceerd.

Lightyear presenteerde de Lightyear One in juni vorig jaar. De verwachte start van de productie is in de afgelopen jaren steeds opgeschoven. Het bedrijf stelt nu dat aan een nieuw prototype wordt gewerkt dat in november van dit jaar gereed zou moeten zijn. ,,Lightyear blijft zich inzetten voor productie in 2021", zo laat het weten.

‘Exclusieve serie’

Het plan is om van de Lightyear One een ‘exclusieve serie’ van 946 auto's uit te brengen. Dat aantal is volgens een woordvoerster symbolisch gekozen als 'de fractie van een lichtjaar'.

Gaandeweg wil het bedrijf zijn eerste model doorontwikkelen tot een meer betaalbare versie. Rond 2023 verwacht het klaar te zijn voor massaproductie van meer dan 100.000 auto’s per jaar.