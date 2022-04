Lockdown in Shanghai legt zware druk op aanvoerketens in China en daarbuiten

Honderden banen weg door faillisse­ment Office Centre, kantoorar­ti­ke­len­groot­han­del laat schuld van 70 miljoen achter

SON EN BREUGEL - Office Centre is failliet verklaard en de kans op een doorstart is verkeken. Dat betekent dat bijna 350 werknemers van de kantoorartikelengroothandel, met ook een grote vestiging op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son, definitief op straat staan. Het bedrijf laat een schuld na van tientallen miljoenen euro's.

13 april