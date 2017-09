Londen zet Uber de stad uit

Het besluit komt als een harde klap voor Uber. De dienst is populair in Londen, met meer dan 40.000 chauffeurs en 3,5 miljoen gebruikers. In 2012 kreeg het bedrijf een licentie voor vijf jaar. Toen deze in mei afliep, gaf de verkeersdienst een verlenging van slechts vier maanden. Hierdoor werd duidelijk dat Uber mogelijk niet meer welkom was.



Dit vermoeden is vanmiddag door Transport for London (TfL) bevestigd. Wanneer Ubers licentie eind deze maand afloopt, komt er geen verlenging. In een toelichting noemt de verkeersdienst het bedrijf 'volstrekt onverantwoordelijk'. Uber heeft een omstreden reputatie, onder meer omdat het sjoemelsoftware gebruikte om inspecteurs te ontlopen, geen melding maakte van misdaden en soms geen rekening hield met medische klachten van hun chauffeurs. Daardoor is het bedrijf volgens de verkeersdienst 'niet geschikt voor een licentie'.



Burgemeester Sidiq Khan laat weten het besluit van TfL volledig te steunen. ,,Ik wil dat Londen een voortrekkersrol speelt op het gebied van innovatie en nieuwe technologie'', schrijft hij in een verklaring. ,,Maar alle bedrijven moeten zich aan de regels houden en voldoen aan de hoge eisen die wij stellen, vooral waar het gaat om de veiligheid van klanten.''



In Londen zijn traditionele taxidiensten opgelucht met het besluit. De stad staat bekend om zijn zwarte taxi's, waarvan de chauffeurs eerst een zeer intensieve opleiding moeten doorstaan. De chauffeurs van Uber hoeven dit niet. Ook in Nederland is de digitale taxidienst voorlopig nog niet welkom. Gisteren bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de dienst UberPOP verboden blijft.