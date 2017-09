Loonkloof tussen Oost- en West-Europa wordt weer breder

Ook het lagere prijspeil daar in aanmerking genomen is dat veel te weinig, aldus het vakverbond. De koepel met 89 aangesloten vakorganisaties in 39 Europese landen wil de kwestie volgende maand aankaarten op zijn reguliere topoverleg met de Europese werkgevers, Europese Commissie en Europese raad.

Populisme

Het gaat niet alleen om een dramatisch grote loonkloof, ook de gevolgen zijn dramatisch, aldus het vakverbond. Armoe en uitbuiting in Oost-Europa, baanverlies door concurrentie op loon in West-Europa, en een nieuwe reden om zwaar af te geven op Brussel dat toch al van alles de schuld krijgt in oost én west.

Quote Door de EU is de Poolse economie gegroeid, maar de gewone, hardwerkende Pool profiteert daar te weinig van Agnes Jongerius, PvdA-Europarlementariër In die zin, aldus Etuc, is de groeiende loonkloof ook nog eens een groot cadeau aan populistische partijen. ,,Brandstof voor hun motortje", beaamt PvdA-Europarlementariër en oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die heel blij is met de studie. ,,Die laat immers zien dat de Europese belofte: 'we gaan economisch samenwerken, iedereen krijgt een stukje van de cake', niet wordt bewaarheid. Door de toetreding tot de EU is de Poolse economie wel gegroeid, maar de gewone, hardwerkende Pool profiteert daar te weinig van. En zal dus naar West-Europa blijven komen."

Het Europese vakverbond beperkt zich niet tot cijfers over de volgens Etuc-secretaris Esther Lynch 'schokkend grote kloof', maar benoemt ook oorzaken en oplossingen. Oorzaken: de zwakke positie van bonden in Midden- en Oost-Europa, de bijna-afwezigheid van collectieve loononderhandelingen en de druk van West-Europese multinationals die met hun vestigingen in Oost-Europa lokale bedrijven van de markt drukken en er het arbeidspotentieel mee uitbuiten.

,,Daar hoor ik Macron niet over, terwijl er toch ook Franse bedrijven zitten", aldus Jongerius. ,,Met de herziening van de detacheringsrichtlijn proberen we Oost-Europeanen die hier werken een fatsoenlijk loon te geven en proberen we te voorkomen dat onze mensen in de WW belanden, maar de tegenhanger - bedrijven van hier die de ongelijkheid vergroten met brievenbusvestigingen in Boekarest - moet ook worden aangepakt."

Vertrouwen

De bonden, aldus Julian Scola van Etuc, beseffen dat zij aan de bal zijn en dringend hun aanwezigheid in Oost-Europa moeten versterken. ,,Maar dit gaat ook de werkgevers en Europa zelf aan. Zij moeten helpen." Volgens Scola onder meer door collectieve loononderhandelingen op te nemen in de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen van Brussel aan de lidstaten en door het loon in heel Midden- en Oost-Europa minimaal op te trekken naar de 60 procent van Slovenië.

Jongerius: ,,Commissievoorzitter Juncker heeft recent gezegd dat hij meer aandacht wil voor het sociale Europa, ik ben heel benieuwd naar concrete voorstellen in zijn grote rede - 'Staat van de unie' - later deze maand. Dat sociale Europa van hem is een grote en absoluut noodzakelijke bouwsteen voor het ook al broodnodige herstel van vertrouwen in Europa."