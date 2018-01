Loonstijging in procenten vergroot ongelijkheid

Waarom maken wij ons druk over die paar euro's, terwijl we het met de jaarlijkse cao-loonstijging heel normaal vinden. In procenten is het namelijk evenveel! Zodra we harde euro's horen, schreeuwen we moord en brand, maar over precies dezelfde verandering in procenten springen we een gat in de lucht. Ook nu weer. In de nieuwe cao's voor 2018 die afgelopen maand zijn afgesloten, is de gemiddelde loonstijging 2,14 procent. Overal lees je een groot hoera!



Topmanager versus modaal verdiener

Maar waarom eigenlijk? Wat is het argument voor loonstijging in procenten? Het betekent namelijk dat hoge inkomens er meer geld bij krijgen dan lage inkomens. Stel nou eens dat een procentuele loonstijging van 2,14 procent tien jaar lang wordt uitonderhandeld. De grafiek hieronder laat zien dat iemand met een modaal inkomen er dan 600 euro per maand bij krijgt, terwijl iemand die een ton per jaar verdient er maandelijks 1.750 euro bij krijgt.