Losgeslagen oliehandelaar verspeelt 320 miljoen van baas

Renewi in Eindhoven wil van plastic uit oude koelkasten nieuwe koelkasten maken

19 september EINDHOVEN - Van Gansewinkel is in de regio nog steeds de bekende naam van het afvalbedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Het bedrijf, dat na de fusie met het Britse Shanks Renewi heet, is marktleider voor het inzamelen en hergebruiken van afval. Het Renewi bedrijf Coolrec houdt zich bezig met het recyclen van apparaten, zoals koelkasten, televisies en klein huishoudelijke apparaten, uit de afvalstroom van Renewi.