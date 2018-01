Lotte Leufkens (25) scoort prijs na prijs met start-up CloudCuddle

Leufkens is samen met haar zakenpartner Franceska Lucas de uitvinder van de CloudCuddle, een bed dat speciaal ontworpen is voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.

Prijzenfeest

Zo won ze diverse start-upawards en werd ze student-ondernemer van het jaar. Recent heeft het Financieele Dagblad haar opgenomen in de lijst van talentvolle ondernemers. Het winnen van prijzen zorgt voor veel publiciteit", vertelt Leufkens. ,,Dat is in mijn sector heel belangrijk. In de zorg is vertrouwen heel erg belangrijk."