Loven Truck Helmond werkt samen in Helo voor verkoop bestelwagens

Loven Truck is nu actief in de markt voor bedrijfswagens boven 7,5 ton. ,,We waren op zoek naar een uitbreiding in bestelwagens. Hensgens zit al in deze markt. Het heeft bovendien in de personenwagens al ervaring met het concept van nettoprijzen", zegt directeur Marc Stottelaar van Loven Truck Helmond in een toelichting.

De samenwerking start met de Helmondse vestiging, maar volgens Stottelaar is het de bedoeling om die uiteindelijk voor de hele groep in te zetten. De Loven Beheer Groep in Heerlen heeft zo'n 160 mensen in dienst en is behalve in Helmond ook gevestigd in Maastricht en het Duitse Düren. Aan een tweede Duitse locatie, in Eschweiler, wordt gebouwd.