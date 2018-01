Lufthansa zoekt duizenden nieuwe werknemers

NXP in Eindhoven zet in op autoradar bij CES in Las Vegas

15:34 EINDHOVEN - NXP ziet de rol van radarsystemen in auto's steeds groter worden en zet op de Amerikaanse consumentenbeurs CES, die maandag van start gaat, daar dan ook volledig op in. De chipfabrikant in Eindhoven geeft er demonstraties met de volledige range van radarproducten. Volgens NXP heeft het bedrijf hierin wereldwijd een leidende rol en werkte in 2017 meer dan de helft van de aan autofabrikanten geleverde radarsystemen met NXP technologie.