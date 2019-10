Maak van treinreizen maatwerk

Signify ziet verkopen verder teruglopen

25 oktober EINDHOVEN - Signify heeft de verkopen de afgelopen maanden opnieuw zien teruglopen. De voormalige lichtdivisie van Philips heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug vergeleken met dezelfde periode in 2018, toen de cijfers ook al teleurstelden. Het verlichtingsconcern is negatiever gestemd over zijn winstgevendheid over heel het huidige jaar.