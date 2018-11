Maker van 'nepvlees' wil naar de beurs

Beyond Meat wil 100 miljoen dollar 'ophalen' op techbeurs Nasdaq. Daarmee hoopt het bedrijf verder te kunnen groeien. Om er zeker van te zijn dat de missie slaagt, zijn de financieel directeuren van Twitter en Coca-Cola aangesteld in de raad van bestuur van de 'nepvleesfabrikant'.



Beyond Meat maakt vleesvervangers op basis van planten. En dan niet zomaar vleesvervangers, maar vleesvervangers die qua smaak, look en feel in niets onderdoen voor échte hamburgers. Een Beyond Meat-hamburger smaakt volgens de kenners niet alleen naar rundvlees, hij ruikt ook als zodanig en is bovendien even sappig als rundvlees. De burger 'bloedt' zelfs, ook al kwam er geen (dode) koe aan te pas.



De onderzoekers van Beyond Meat kijken op molecuulniveau naar de smaak, textuur en kleur van vlees. Het 'nepvlees' is vervaardigd van verse, plantaardige ingrediënten. Bonen zorgen voor de proteïnen in de burger, biet voor de vleesrode kleur. De burger bevat zo'n 20 gram aan proteïnen en is soja-, gluten- én cholesterolvrij. Acteerden de makers van vegetarische en veganistische producten tot voor kort alleen 'in de kantlijn' van de economie, Beyond Meat gaat duidelijk voor het grote geld.