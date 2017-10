'Managers zijn een stelletje sneue apen'

De hiërarchie van makaken lijkt op onze eigen apenrots, beter bekend als de werkvloer. De biologen kwamen zelf met de vergelijking met de middenmanager. Dit diertje wil ook hogerop en gaat uitdagingen aan met alfa's, terwijl hij ondertussen zelf de baas moet zien te blijven van ondergeschikten vol apenstreken. Dat leidt inderdaad tot stress, weten we ook uit ander onderzoek onder maar liefst 20.000 werknemers in verschillende soorten bedrijven. De middenlaag had meer last van depressie en angsten dan de mensen erboven en eronder.



Andere onderzoekers, die van een businesscollege, gingen niet het bos in, maar bestudeerden een Amerikaans telecombedrijf. Topmanagers stelden onrealistische doelen in te weinig tijd. Medewerkers hadden te weinig training. En daartussenin zaten de middenmanagers die het moesten zien op te lossen.