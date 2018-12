Mansveld Groep neemt Elektrotechnisch Bureau Kwanten in Eindhoven over

ETB Kwanten richt zich vooral op de renovatiemarkt en versterkt in dat segment de activiteiten van Mansveld. De huidige eigenaren Hans en Minerva van Praag van Kwanten treden bij Mansveld in dienst. De naam Kwanten zal volgens een woordvoerder van Mansveld in de loop van volgend jaar naar de achtergrond verdwijnen. De medewerkers van Kwanten zullen uiteindelijk een plek krijgen in het pand van Mansveld Projecten & Services in Eindhoven.