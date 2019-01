Marianne (24): Ik krijg elke maand 420 euro van mijn ouders en leen maximaal bij

Duitse laser producent Trumpf neemt fotonica divisie van Philips over

21:47 EINDHOVEN - De Duitse fabrikant van lasers Trumpf neemt in het tweede kwartaal van dit jaar Philips Photonics over. De bedrijven zijn dit vorige maand overeengekomen. Philips Photonics heeft circa 280 werknemers in dienst op haar hoofdkantoor in het Duitse Ulm en in vestigingen in Aken en Eindhoven. Over de overnamesom doen beide bedrijven geen mededelingen.