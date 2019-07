Mark Carney genoemd als mogelijke nieuwe baas IMF

Astens transport­be­drijf Hoefnagels wil bij Vlaamse groep H. Es­sers

13:38 ASTEN - Gebroeders Hoefnagels Transport in Asten wordt waarschijnlijk overgenomen door het Belgische concern H. Essers. Met zijn specialisatie in transport voor de bouw is Hoefnagels een aantrekkelijke versterking voor de Vlamingen in Nederland.