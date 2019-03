Markteffect in Eindhoven neemt Amsterdams Direct Research over

Oprichters Hesam Fahimi en Edgar de Beule van Markteffect, met na veertien jaar inmiddels bijna vijftig werknemers, zeggen veel voordeel te verwachten van de overname. „Er is ontzettend veel vraag naar onze dienstverlening, en het is bijna onmogelijk om verder te groeien zonder onze kernwaarden te verliezen. Deze overname biedt ons veel nieuwe kansen en mogelijkheden om dit toch te bewerkstelligen.’’ Markteffect is volgens de twee vooral gespecialiseerd in Onderwijs, Sport, Zorg en overige dienstverlening. Direct Research legt zich meer toe op Energie, IT, Retail en Mobiliteit.