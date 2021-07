Massaal winkelen doen we niet meer, dat merken vooral de grote steden

De animo om te winkelen is nog steeds een stuk minder dan in 2019. Vooral de winkels in de Nederlandse binnensteden merken dat het aantal bezoekers achterblijft. In vergelijking met de periode voor corona scheelt het ruim 30 procent.

Dat blijkt uit onderzoek door INretail, branchevereniging van de winkeliers. Winkels in de Nederlandse binnensteden boekten in het eerste halfjaar van 2021 de helft van de omzet van voor de coronacrisis. Pas toen de lockdownmaatregelen eind april voor het grootste deel werden opgeheven, trok de verkoop aan.

De regionale verschillen tussen de winkels waren het afgelopen halfjaar groot. Zo boekten winkels in Amsterdam 37 procent van de omzet vergeleken met dezelfde periode in 2019. Voor hun branchegenoten in Almere lag dat percentage met 63 procent een stuk hoger.

Gezond

Achterblijvende bezoekersaantallen hebben volgens INretail invloed op de bestedingen in de binnenstad. Sinds winkels op 28 april volledig heropenden, werd gemiddeld 69 procent van het aantal bezoekers geteld in vergelijking met 2019. ,,Die 31 procent van het aantal bezoekers dat nog ontbreekt is nodig om als centrum winkels op een gezonde manier te kunnen laten functioneren”, aldus een woordvoerder van INretail.

INretail roept de overheid op de economische toekomst van winkelcentra te bewaken. ,,Nu maatregelen nemen, voorkomt later een hoop ellende. Veel winkelgebieden moeten compacter worden, leegstand moet worden aangepakt en er zijn investeringen nodig om de aantrekkingskracht te versterken. INretail roept gemeenten op hiervoor samen met lokale partners en ondernemers goede plannen te maken.’’

100 miljoen

Het kabinet heeft 100 miljoen euro gereserveerd om winkelgebieden te verbeteren en leegstand aan te pakken. INretail roept gemeenten en private partijen op om projecten in te dienen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) om zo te proberen een deel van de investeringskosten via het Rijk terug te krijgen. ,,Daarnaast blijft het cruciaal dat ook het nieuwe kabinet komende jaren op landelijk niveau aandacht heeft voor de economische vitaliteit van winkelgebieden. Daarover willen we straks lezen in het regeerakkoord”, stelt INretail. Eerder waarschuwde de winkeliersvereniging al voor verdere kaalslag in de winkelstraat. Niet alleen door faillissementen maar ook omdat ondernemers er zelf voor kiezen om te stoppen.

De gemiddelde winkelleegstand bedraagt nu 7,5 procent. De coronacrisis treft met name de winkelstraten in de grote steden die tot 2020 nauwelijks te maken hadden met lege winkelpanden. Vooral in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven is de leegstand flink toegenomen. In Eindhoven staat nu zo'n 9 procent van de winkels leeg, in Amsterdam gaat het om 4,8 procent. Vooral het wegblijven van buitenlandse toeristen zorgt voor omzetverlies en uiteindelijk het sluiten van winkels.

