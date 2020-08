Massaontslag bij Booking: 4000 medewerkers komen op straat te staan

Reisorganisaties overal ter wereld voelen de gevolgen van de coronacrisis. Ook Booking.com ontkomt niet aan de gevolgen en voert nu dus massaontslagen door. Wereldwijd werken 17.000 mensen bij het van oorsprong Nederlandse bedrijf.



,,Helaas moeten we door de coronacrisis, net als veel andere reisorganisaties, de hele moeilijke stap zetten om ons wereldwijd personeelsbestand in te krimpen’’, licht de woordvoerder toe in Het Financieele Dagblad. Volgens de woordvoerder worden ook in Nederland mensen ontslagen. De komende weken moet duidelijk worden hoeveel werknemers precies worden getroffen per afdeling en land.



In Amsterdam werken op tien verschillende locaties zo'n 5500 medewerkers, bijna een derde van het totale personeelsbestand. Booking.com is een van de grootste werkgevers in de hoofdstad. Het personeel is vanochtend ingelicht over het massaontslag door topman Glenn Fogel.