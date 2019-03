McDonald’s: 10 procent meer omzet dankzij thuisbezorgen, luxe koffie en ontbijt

Volgens Erwin Dito, directeur McDonald’s Nederland, is het met name het ontbijt en de luxe koffie waar nieuwe gasten op af komen. ,,Afgelopen jaar hebben we in veertig vestigingen McCafé’s neergezet. In totaal zijn er nu al 90 McCafé’s, waar mensen onder meer koffie van verse bonen kunnen krijgen of een Latte Macchiato.” Bij het ontbijt helpt dat alle McDrives in Nederland nu standaard om zeven uur ‘s ochtends open zijn, stelt Dito. ,,Dat neemt de onzekerheid weg of een bepaalde locatie wel open is.” Het segment ontbijt groeide met 17,6 procent.



Een trekker blijkt de eind 2017 met UberEats gestarte bezorgservice. Inmiddels bezorgt McDonald’s vanaf 28 restaurants in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem en Groningen. Daar komen binnenkort Leiden en Delft bij. ,,In studentensteden en op plekken waar veel mensen dichtbij wonen doet McDelivery het extreem goed, dus we verwachten daar veel van.”



In totaal werden er vorig jaar 72.000 Big Macs op die manier besteld. Later dit jaar wil McDonald’s de bezorgservice uitbreiden naar nog meer steden. ,,Als je in een grote stad woont, moeten wij daar zijn.”