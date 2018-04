'Medewerker beurs sluist 438 bitcoins weg'

Volgens Coinsecure zijn er maar twee mensen met toegang tot de tegoeden van klanten, van wie een de topman van het bedrijf is. De andere persoon, de hoofdverantwoordelijke voor de beveiliging, zou de tegoeden hebben 'weggesluisd'. Het bedrijf vreest dat hij India ontvlucht en heeft aangifte gedaan.



Coinsecure benadrukt niet gehackt te zijn en vergoedt de verliezen van klanten. Het bedrijf doet zijn best de verloren bitcoins terug te halen, maar dat is niet zo makkelijk bij cryptomunten.