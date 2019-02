Medewerkers Intertoys morgen ‘gewoon’ weer aan het werk

video Faillisse­ment voor speelgoed­ke­ten Intertoys

16:58 Speelgoedwinkel Intertoys is failliet. De winkels blijven voorlopig gewoon open. Tot duidelijk is hoe het nu verder gaat met de speelgoedketen blijft het personeel aan het werk. Onderwijl wordt druk gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Voor de ruim 3000 medewerkers ziet de toekomst er somber uit: voor hen is ontslag aangevraagd.