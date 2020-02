Meer buitenlandse bedrijven met r&d naar Brabant

EINDHOVEN - Meer buitenlandse bedrijven vestigden zich voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (r&d) in Brabant. Ruim een kwart van de investeringen van vorig jaar had een r&d-component, zo meldt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

In 2018 was dat 17 procent.

Onder meer het Taiwanese Delta Electronics kondigde vorig jaar een uitbreiding van de r&d-activiteiten aan. Het verhuist daarvoor in 2021 van Eindhoven naar de Helmondse Automotive Campus. Op de Helmondse campus vestigde zich met batterijenfabrikant Durapower uit Singapore nog een nieuweling. In Eindhoven investeerde Bosch Security Systems in uitbreiding van de r&d-capaciteit.

De BOM begeleidde vorig jaar 50 bedrijven bij vestiging of uitbreiding in de provincie. Daarmee was in totaal 238 miljoen euro aan investeringen gemoeid. In 2018 telde de ontwikkelingsmaatschappij 41 bedrijven die 306 miljoen euro investeerden.

2.302 arbeidsplaatsen

Opvallend is ook de te verwachten impuls voor de werkgelegenheid. Over drie jaar zullen de 50 bedrijven in totaal 2.302 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd, zo hebben ze aangegeven. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het totaal van 1.109 van een jaar eerder.

Met de toename van het aantal nieuwe buitenlandse investeringen onttrekt Brabant zich volgens de BOM aan de 'neerwaartse trend waar regio's over de hele wereld mee kampen'. De geopolitieke spanningen, Brexit en handelsoorlogen hebben tot terughoudendheid onder buitenlandse investeerders geleid, stelt manager buitenlandse investeringen Eelko Brinkhoff.