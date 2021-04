Meer klachten over financiële diensten, vooral over ‘woekerrentes’ en schadeverzekeringen

In totaal rondde Kifid de behandeling van 3223 klachten af, wat minder dan een jaar eerder. Daarvan werden er 1481 geschikt of via bemiddeling tot een goed einde gebracht. In 1175 zaken is uitspraak gedaan, waarbij consumenten in bijna 200 zaken geheel of gedeeltelijk gelijk kreeg. In bijna 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.



In de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten was in 2020 volgens Kifid een lichte verschuiving te zien. Het aandeel klachten over hypotheken nam af van 22 procent tot 16 procent. Het aandeel klachten over bankzaken groeide van 15 procent naar 20 procent.