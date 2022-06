Meerderheid medewerkers stemt voor allereerste vakbond in Amerikaanse Apple Store

Van de 110 werknemers van de winkel in Towson, vlakbij Baltimore in de staat Maryland, stemden er 65 voor en 33 tegen het vormen van een vakbond. De telling werd live uitgezonden door het federale agentschap dat toezicht hield op de stemming.

Het stemresultaat betekent dat de werknemers van de winkel, die sinds woensdag konden stemmen, hun eigen afdeling van de vakbond IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) moeten vormen.

Symbolische overwinningen

De vakbonden, die het al decennia moeilijk hebben in de VS, hebben de afgelopen maanden enkele symbolische overwinningen behaald, te beginnen met de uitdrukkelijke steun van president Joe Biden. In december werd in een rechtstreeks door de keten beheerd filiaal van Starbucks in de VS door medewerkers een vakbond opgericht.