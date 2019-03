Meldpunt geopend voor geïntimideerd personeel Jumbo

Eindhoven­se radarchip kijkt door muren heen

11:20 EINDHOVEN - Een radarsysteem dat door muren heen kan kijken en daardoor meerdere ruimtes in een gebouw kan beslaan. Technici van onderzoeksinstituut Imec, gestationeerd in het Holst Centre in Eindhoven hebben een radarchip ontwikkeld waarmee dat kan. De nieuwe chip is volgens de onderzoekers uitermate geschikt om de aanwezigheid en positie van personen in gebouwen te detecteren.