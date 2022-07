Melkprijzen door het dak: boeren krijgen bijna het dubbele voor liter melk

De garantieprijs die FrieslandCampina hanteert ligt in juli op 60 cent per liter. Dat is veel hoger dan de ongeveer 35 cent die boeren jarenlang gewend waren. De huidige melkprijs is ongekend: niet eerder betaalde FrieslandCampina zo’n hoog bedrag voor een liter melk.

Dat de melkprijs piekt heeft meerdere redenen. In de eerste maanden van dit jaar was het relatief koud, en nu is het juist weer droog. Dat heeft invloed op het voer - het gras - dat koeien eten, dat nu minder eiwitrijk is. ,,Het gras is minder goed’’, zegt melkveehouder Erwin Wunnekink, tevens voorman melkveehouderij bij LTO Nederland. ,,Melk is een natuurlijk product.’’ Qua liters blijven zijn koeien op niveau, maar de eiwit- en vetgehaltes zijn minder. ,,Zo is het ook bij andere boeren.’’

Melkaanvoer zit in neergaande spiraal

ZuivelNL, de ketenorganisatie voor de zuivelsector, zegt dat de Nederlandse melkaanvoer in een neergaande spiraal blijft zitten. In april was er 2 procent minder melk dan de maand ervoor. In Duitsland ook 3 procent minder en in Frankrijk eveneens een daling van 2 procent. ,,Belangrijke redenen voor de afname zijn onder meer de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen’’, aldus ZuivelNL.

Quote Een klein beetje minder melk kan voor grote prijsstij­gin­gen zorgen Jakob Jager, agrarisch econoom

Buiten de weersomstandigheden speelt de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol: de olie en graan zijn duur. De hoge kosten spelen niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld. De prijzen voor melk worden bepaald op de wereldmarkt. ,,Een klein beetje minder melk kan voor grote prijsstijgingen zorgen’’, zegt Jakob Jager, agrarisch econoom van Wageningen economic research.

Prijzen enorm gestegen

Aan de kostenkant zijn voor de boeren de prijzen ook enorm gestegen. Elektriciteit, diesel en de voerkosten zijn nu enorm. Daarom vallen de winsten voor de melkveehouder nog relatief mee, aldus Erwin Wunnekink (LTO). ,,Maar toch: we houden nu meer over dan we gewend zijn. Om echt te verdienen moet dat nu een paar maanden zo blijven.’’

