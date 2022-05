Menstruatieverlof verslechtert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Toen vrouwen eind januari op LinkedIn massaal hun namen veranderden in Peter, om aandacht te vragen voor het feit dat er meer ceo’s zijn die Peter heten dan dat er vrouwelijke ceo’s zijn, dacht ik even dat het ging gebeuren. Even dacht ik dat het vrouwelijke deel van de beroepsbevolking er klaar voor was om rennend, stampend, omhoogklauterend en carrièremakend het zelfbenoemde glazen plafond aan diggelen te slaan. Ik verwachtte hordes vrouwen die met opgestroopte mouwen zich een weg omhoog zouden banen richting de directiekantoren die tot dat moment nog mannenbastions waren gebleken.