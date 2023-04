Merk Gorillas blijft bestaan na overname door flitsbezorger Getir, mogelijk wel vestigingen samen

De overname van het Duitse Gorillas door het Turkse Getir werd eind vorig jaar aangekondigd. Getir werd in 2015 opgericht en Gorillas begon in 2020. Er werd vorig jaar geen overnamebedrag genoemd. Volgens zakenkrant Financial Times betaalde Getir minder dan de helft van de 3 miljard dollar waarop Gorillas in 2021 werd gewaardeerd.