'Mes in veestapel om klimaatdoel te halen'

De voedselsector is verantwoordelijk voor een kwart van alle CO2-uitstoot in Nederland. Die uitstoot moet binnen dertien jaar met bijna de helft omlaag om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Daarvoor moet de veestapel met 40 procent krimpen, berekende onderzoeksbureau CLM in opdracht van milieuorganisatie Natuur en Milieu. ,,Dieren stoten niet alleen veel broeikasgassen uit. Ook tast hun mest de bodem- en waterkwaliteit aan'', stelt directeur Geertje van Hooijdonk van Natuur en Milieu. ,,Plantaardige productie is veel efficiënter."