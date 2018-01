'Met 150 koeien de wereld voeden'

Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht, presenteerde de eerste hamburger van kweekvlees ter wereld. ,,Jammer dat de overheid hier niet in investeert. Straks is het te laat.''

Hoe maak je een kweekvleesburger?

,,We nemen de stamcellen van een koe en laten die zich vermenigvuldigen. Vervolgens worden miljoenen van die cellen binnen drie weken opgekweekt tot spierweefsel. Daarna plakken we zo’n tienduizend van die ‘sliertjes’ spierweefsel met bindmiddel aan elkaar, om een hamburger te maken.''

Waar werkt uw afdeling nu aan?

Quote Van één gram spierweefswel kunnen we wel 10.000 kilo vlees maken Mark Post ,,We zijn bezig met opschaling. Ons doel is om het vlees binnenkort in grote tanks van 25.000 liter te kweken. Daar zit een bepaald serum in, waarin de stamcellen zich kunnen vermenigvuldigen. Het serum is nu nog dierlijk, maar we werken aan een alternatief, bijvoorbeeld van algen. Met één zo’n tank zouden we heel Maastricht van vlees kunnen voorzien. Alleen gaan we dat natuurlijk niet allemaal zelf doen. Dan duurt de omschakeling naar kweekvlees te lang. Dus zijn we op zoek naar partners.''

Lukt het om die partners te vinden?

,,We zijn in gesprek met een aantal bedrijven, maar de vleessector staat nog niet te springen om mee te doen en de overheid ook niet. Eigenlijk vind ik dat de overheid hierin zou moeten investeren, maar dat doet ze niet. Dat is jammer, want we hebben nog maar vijfendertig jaar te gaan, anders is het te laat.''

Te laat?

,,De wereldbevolking neemt snel toe en ik denk niet dat iedereen binnenkort plantaardig gaat eten. We zien de vleesconsumptie wereldwijd juist toenemen. Dus is er een oplossing nodig. Wij kunnen met de stamcellen van één gram spierweefsel ongeveer tienduizend kilo vlees maken. In theorie betekent dit dat we met de stamcellen van honderdvijftig koeien de hele wereld kunnen voeden.''

Wat zijn de voordelen?

,,Dankzij kweekvlees kunnen we in de toekomst de veestapel waarschijnlijk flink reduceren en klimaatverandering tegengaan. Ook maken we geen gebruik van antibiotica. Nu wordt nog vaak antibiotica gebruikt in de veehouderij. Met kweekvlees is dat niet nodig. Dan is het een kwestie van schoon werken, zodat er geen infecties ontstaan. Ook kunnen we kweekvlees gezonder maken dan normaal vlees, door minder vet toe te voegen.''

Maar we gebruiken koeien niet alleen voor vlees.

,,In Nederland hebben we veel melkkoeien, dus het zou hier inderdaad niet direct tot een kleinere veestapel leiden. Maar ook daar zijn al allerlei alternatieven voor. Zo produceert het bedrijf Perfect Day Foods in San Francisco al kweekmelk en Modern Meadow in New Jersey kweekt leer. Ook wordt onder andere in Silicon Valley gewerkt aan het kweken van vis, kip, en kipvrije eieren.''

Een in het laboratorium geweekte hamburger, dat klinkt nog niet erg lekker.

,,Ik denk dat de consument kweekvlees wel zal accepteren. Er zijn al verschillende onderzoeken die aantonen dat bijna vijftig procent van de consumenten kweekvlees in ieder geval wil proberen. Als het kweekvlees straks net zo goed smaakt als normaal vlees, dan denk ik dat mensen de voordelen er van zullen inzien. Maar het blijft nu nog afwachten.''