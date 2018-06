Met operatie-instrument van TU/e kan ook minder ervaren chirurg werken

EINDHOVEN - Diepbreinstimulatie is een middel dat artsen inzetten om Parkinson-patiënten van het trillen of ongecontroleerd bewegen van ledematen af te helpen. Maar omdat de operatie alleen door ervaren chirurgen kan worden gedaan is de wachtlijst lang.

Marc Janssens, die 25 juni promoveert aan de TU Eindhoven, ontwikkelde instrumenten, waarmee hersenchirurgen met minder ervaring de elektrode hiervoor nauwkeurig op de juiste plek in de hersenen kunnen plaatsen.

Bij deze operatie plaatst de chirurg elektrodes diep in het brein, via kleine openingen boven in de schedel. De elektrodes zijn aangesloten op een ‘pacemaker’ die pulsen afgeeft, waardoor het ongecontroleerd bewegen en trillen van ledematen vrijwel helemaal onderdrukt kan worden. In Nederland kan de wachttijd op een dergelijke operatie echter oplopen tot twee jaar, en ook in andere landen bestaat dit probleem.

Huidige plaatsingstechniek

De huidige plaatsingstechniek is sinds de uitvinding diepbreinstimulatie twintig jaar geleden niet meer veranderd. Marc Janssens ontwikkelde een nieuwe techniek die veel nauwkeuriger is. De sleutelrol daarin speelt een door hem ontwikkelde schijf die met drie chirurgische schroeven op het achterhoofd wordt gezet. Dat is volgens Janssens minder onaangenaam en minder pijnlijk dan de huidige methode. De schijf bevat een referentiedriehoek die op een scan goed zichtbaar is.

Na het maken van een scan gaat de patiënt naar het nieuwe instrument dat Janssens ontwierp en bouwde voor de plaatsing van de elektrodes. Daarmee is een veel hogere precisie mogelijk dan met de klassieke plaatsingsboog. In combinatie met het vaste referentiepunt krijgt de procedure naar verwachting een nauwkeurigheid van een millimeter of minder.

Met de nieuwe, hoge nauwkeurigheid is de feedback van de patiënt niet meer nodig, waardoor die de operatie rustig onder narcose kan ondergaan.