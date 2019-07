Metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard mikt op miljard euro aan omzet

MCB steekt 30 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie van magazijnen en machines aan de Vest in Valkenswaard. De nieuwe ruimte voor metalen platen wordt 8.000 vierkante meter groot. Over een paar jaar verwacht het bedrijf de magazijnen voor de lange metaalproducten aan de John F. Kennedylaan verder uit te breiden. Een andere grote investering is gepland in de fabriek in België, waar grond is aangekocht om een verdubbeling van de capaciteit mogelijk te maken. Daarnaast investeert MCB verder in digitalisering.