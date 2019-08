MetalNet produceert (fijn)mechanische componenten voor bedrijven in onder meer de halfgeleider-, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Het nu 22 medewerkers tellende bedrijf is sinds het in 2016 een nieuw pand betrok in omzet verdubbeld, zegt directeur Jan van Gerven. Uitvloeisel van de groeistrategie is nu de overname van Machinefabriek Verhees. Dat is met 14 medewerkers als verspaningsbedrijf actief voor klanten in de landbouw, machinebouw en automotive industrie. Voor MetalNet zijn dat nieuwe marktsegmenten, waardoor het bedrijf zijn basis verbreedt en de risico's spreidt.